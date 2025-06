POESIA: DOMANI A PASTURO LA NONA EDIZIONE DEL PREMIO ‘ANTONIA POZZI’

PASTURO – Si terrà questo sabato, 21 giugno alle 15:30, al cineteatro Colombo di Pasturo, la cerimonia di premiazione della nona edizione del premio internazionale di letteratura “Per Troppa Vita Che Ho Nel Sangue”, dedicato alla poetessa Antonia Pozzi, una delle voci poetiche femminili più importanti del primo novecento italiano.

Il premio è ideato e organizzato dalla poetessa Caterina Silvia Fiore e patrocinato dal comune di Pasturo e prevede l’assegnazione di riconoscimenti prestigiosi, quali la Rosa d’Argento, simbolo del Comune di Roseto degli Abruzzi di cui il premio ha il patrocinio, assegnato in precedenza a Papa Giovanni Paolo II, Gino Strada, Roberto Vecchioni, personaggi dello sport e della cultura che si sono distinti per il loro impegno nel sociale, inoltre altri importanti e rappresentativi riconoscimenti quali la targa Antonia Pozzi, la targa del Comune di Pasturo e l’assegnazione di un contratto di pubblicazione completamente gratuito con la casa editrice VJ Edizioni.

Sono arrivate complessivamente 1490 opere tra tutte le cinque sezioni in gara, con molta soddisfazione soprattutto per la nuova sezione inserita per la prima volta quest’anno e dedicata ai romanzi editi, più di 50 testi.

In questa edizione presidente di giuria è Ave Comin, scrittrice, ricercatrice e studiosa di Alda Merini e Antonia Pozzi, ambasciatrice de La Lettura allegato settimanale del Corriere della Sera, il poeta catalano Joan Josep Barcelo, il poeta e fondatore del premio internazionale I Silenzi del Mare – Isola d’Elba Giovanni Ronzoni, la poetessa Mirella Musicco, la poetessa Geraldina Giuseppina Riccobono, Lorena Marcelli, scrittrice e rappresentante per il comune di Roseto degli Abruzzi della Rosa d’Argento, Giovanni Gentile, scrittore e presidente del Memorial Miriam Sermoneta e Luciano Vasta, scrittore.

Nel corso dell’evento è pure previsto un intervento videoregistrato dello scrittore Paolo Cognetti, Premio Strega con Le Otto Montagne nel 2017, autore fra l’altro del testo “L’Antonia”.

La cerimonia sarà allietata dalle esecuzioni al pianoforte dell’artista Antonietta Incardona con letture a cura dell’attrice Chiara Turrini.

L’ingresso è libero sino al raggiungimento dei posti.