UNA SETTIMANA DI EVENTI A PRIMALUNA PER LA FESTA PATRONALE

PRIMALUNA – Le associazioni di Primaluna hanno accolto l’invito di don William, che ha saputo coinvolgere e contagiare tutti con la sua passione e la sua energia instancabile, e si sono unite per creare una settimana indimenticabile per la Festa dei S.S. Pietro e Paolo, dove ogni momento sarà un’occasione di condivisione e gioia.

Da oggi martedì 24 giugno si terrà la Caccia al tesoro! Alla ricerca del pallone perduto, con ritrovo alle 20 in Piazza della Chiesa.

Il Grande Campionato del Mondo sta per iniziare, ma… il pallone ufficiale è scomparso! I bambini, divisi in squadre, affronteranno tappe per le vie del centro di Primaluna. Dovranno seguire gli indizi, superare prove sportive e risolvere enigmi per ritrovarlo e salvare il torneo!

L’evento per bambini e famiglie è organizzato da ASD Primaluna e Animatori Oratorio Parrocchia. Per iscrizioni: Nicolò cell. 3468799109.

Martedì 24 giugno e sabato 28 giugno alle 16:30, con ritrovo in Piazza della Chiesa, si terrà la visita guidata alla prepositurale dei SS. Pietro e Paolo, con Marco Sampietro.

Un’occasione unica per scoprire i segreti, l’arte e la storia della nostra chiesa principale, guidati da un esperto che saprà svelarci dettagli e curiosità che spesso sfuggono al visitatore comune.

Mercoledì 25 giugno alle 21, presso l’aula al piano terra della Scuola dell’Infanzia, sarà possibile assistere alla conferenza “Primaluna nei secoli – Pagine di storia primalunese“, tenuta dal relatore Marco Sampietro in collaborazione con la Biblioteca comunale.

Un viaggio affascinante attraverso i secoli che hanno visto nascere e crescere il nostro paese, raccontato attraverso immagini e documenti storici. Esposizione di libri su Primaluna.

Giovedì 26 giugno un tris di eventi: Cena Romana, Concerto, Esibizione.

–Dalle 19 | Cena Romana a cura degli Alpini di Primaluna – campo dell’Oratorio

–Alle 21 | concerto del Corpo musicale Santa Cecilia di Cortabbio ed esibizione di Associazione Moon Light Majorettes – Piazza della Chiesa

Un mix perfetto di convivialità e festa, dove la tradizione incontra l’allegria!

Venerdì 27 giugno, nel campo dell’Oratorio, Cena Lombarda + Concerto “Musica è…”

–Dalle 19 | Cena Lombarda a cura dei Pomai de Barcon

–Dalle 20 | Concerto con Gatto Panceri, Paky Canzi, Spero Bongiolatti, Max Corfini, Mister AX “El Poderoso”

Sabato 28 giugno, presso il campo dell’Oratorio, il PartyLuna.

–Dalle 19 Cena Fast Food a cura degli Asnin de Cortabi e Polenta degli Alpini di Cortabbio

–Dalle 22 DJ set by DJ Stiker

Domenica 29 giugno

Giochi al Campo – corri, salta, ridi… e ricomincia!

Per bambini, ragazzi e famiglie

–Dalle 14 alle 16 al Campo dell’Oratorio

A cura della Biblioteca comunale, dell’Ass. Moon light Majorettes, Nordik ski Valsassina ASD, Sci Club Primaluna Giovanni XXIII

–Alle 17 Processione, benedizione eucaristica, estrazione della sottoscrizione a premi, incanto dei canestri e premiazione del concorso “La chiave di San Pietro”

Gli abitanti delle frazioni si sono impegnati moltissimo per addobbare e impreziosire le vie: quale frazione vincerà la chiave d’oro di San Pietro?