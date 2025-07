BOW MINER SCONVOLGE IL MONDO DELLE CRIPTOVALUTE: VELOCITÀ DI MINING DI 580 TH/S, 33 BTC ESTRATTI IN 24 ORE!

Evento principale (rafforzamento dell’impatto dei dati)

– Il 29 giugno 2025, Bow Miner ha utilizzato una macchina per il mining distribuito con una potenza di calcolo di soli 580 per guadagnare fino a 33 BTC (per un valore totale di oltre 3,54 milioni di dollari USA) in un solo giorno!

– Questa è la quinta volta dall’inizio di giugno che il team crea il miracolo “piccola potenza di calcolo e alto rendimento” che ha catturato l’attenzione del settore, verificando i vantaggi dirompenti della sua strategia tecnica.

Perché i minatori di tutto il mondo scelgono con entusiasmo Bow Miner?

[Rivoluzione dei costi] Guidati dall’energia pulita

Integrare esclusivamente l’alimentazione solare/eolica, riducendo i costi dell’elettricità di oltre il 60%

12 fattorie di mining verdi distribuite a livello globale, funzionamento stabile 7×24 ore

[Tecnologia rivoluzionaria] Hardware di alta qualità + algoritmo intelligente

L’intera serie è dotata dell’ultima macchina per il mining Avalon/GPU, leader del settore in termini di efficienza di calcolo

Ottimizzazione dinamica della strategia di mining, la probabilità di esplosione del blocco aumenta del 300%

[Assolutamente sicuro] Sistema di protezione di livello militare

Cold storage dei fondi + doppia crittografia McAfee® e Cloudflare®

Gestione degli asset tramite cold wallet + certificazione di sicurezza ISO per garantire che ogni asset non venga invaso

[Modalità “Sdraiati per guadagnare denaro”) Partecipazione con un clic senza soglia

Non c’è bisogno di acquistare/mantenere hardware, registrazione del telefono cellulare per godere della potenza di calcolo delle migliori macchine per il mining

Team professionale operativo e manutentivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, liquidazione automatica giornaliera delle entrate

Vantaggi a tempo limitato: i nuovi arrivati beneficiano di contratti ad alto rendimento

– Livello di ingresso: importo dell’investimento: 100 USD, durata del contratto: 2 giorni, reddito a scadenza: 100 USD + 4 USD

– Livello avanzato: importo dell’investimento: 500 USD, durata del contratto: 5 giorni, reddito a scadenza: 500 USD + 31,5 USD

– Livello professionale: importo dell’investimento: 3000 USD, durata del contratto: 15 giorni, reddito a scadenza: 3000 USD + 675 USD

– Livello Whale: importo dell’investimento: 50.000 USD, durata del contratto: 42 giorni, reddito a scadenza: 50.000 USD + 40.530 USD

– Livello istituzionale: importo dell’investimento: 500.000 USD, durata del contratto: 50 giorni, reddito a scadenza: 500.000 USD + 550.000 USD

Ad esempio: l’utente investe nel piano di livello balena: investi 50.000 USD e ottieni un ritorno di 90.530 USD in 42 giorni

Per maggiori dettagli sul contratto, visita il sito web ufficiale: https://88miner.net

Testimonianza dell’utente:

“Inizialmente ho investito solo 500 dollari per testare il terreno, e ora ho un reddito medio mensile di oltre 1.200 dollari. Il sistema è molto più stabile del previsto e il prelievo avviene in pochi secondi!” —— Utente canadese @Eric_K

“Rispetto alla costruzione di una miniera, Bow Miner è semplice e redditizio. Ho reinvestito 3 volte” —— Utente di Singapore @CryptoGirl

Agisci ora: