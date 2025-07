APERISTREET, VOCI DELLE ALPI E TANTO ALTRO: GLI EVENTI ESTIVI A CASARGO

CASARGO – Entrano nel vivo nel prossimo fine settimana le manifestazioni estive che vedranno protagonista Casargo.

Abbiamo chiesto a Monica Adamoli, consigliera comunale con delega al Turismo, di presentare ai lettori di Valsassinanews le iniziative in programma nel centro dell’Alta Valle.

“Eccoci, anche quest’anno si comincia con uno degli eventi cult organizzato dal Comune di Casargo e la nostra Proloco: l’APERISTREET che si terrà questo sabato 5 luglio. Vi ritroverete ad assaporare un buon aperitivo accompagnato da musica brasiliana: il percorso itinerante si svolge sulla via principale del nostro Comune, tra le varie postazioni dei nostri locali adibite per una serata a tema che i nostri esercenti allestiranno con grande impegno.

Questi i temi della nostra serata:

-Back to de the 90’S

-“Che confusione “

-In fondo al mar

-“Tre uomini e una birra”

-“ È arrivato il circo al pub”

E per finire, presso la zona manifestazioni cena a “Rio de Casarch” con il gruppo Aerea band. L’evento è per noi simbolo di apertura della stagione estiva, a cui non potrete mancare: con questo caldo, tanta energia e un buon aperitivo.

A seguire, sabato 12 luglio un evento culturale sentito e quest’anno ampliato nel programma e nell’estensione territoriale: Le voci delle Alpi – Percorsi di musica, storia e natura – alla scoperta del territorio di Taceno, Margno e Casargo. Il nostro tour partirà dal Comune limitrofo di Taceno per concludere la giornata ancora una volta ospiti della nostra Vigna di Indovero, che in tutto il periodo estivo ospiterà eventi, gestiti dalle diverse associazioni del territorio, con panorama mozzafiato dalla nostra Alta Valle .

Il programma:

PERCORSO TREKKING (dislivello m 600)

ore 9 Partenza da Parrocchia S. Maria Assunta di Taceno (via alla Chiesa)

PERCORSO PASSEGGIATA (dislivello m 200)

ore 9 Partenza da Parcheggio Cimitero di Margno (via Prealpi)

FESTA FINALE E APERITIVO IN VIGNA

ore 18 Azienda Agricola Citterio Mattia – Indovero.

Possibilità di bus navetta da Margno a Narro di Casargo (ore 15)

Questo evento nasce grazie alla collaborazione dei Comuni di Casargo, Margno, Crandola e Taceno, Associazione le Nostre radici, Alpini di Margno e Crandola, azienda agricola Indovino di Citterio Mattia, Angelo Rusconi (musicologo/parte musicale e parte scientifica), in collaborazione/patrocinato con la Provincia di Lecco.

A seguire la nostra festa del paese.

LA MADONNA DEL CARMINE si aprirà venerdì 18 luglio alle 20.30 con la S. Messa e il Coro di Casargo presso la Chiesa di S. Bernardino. Sabato 19 luglio alle 18 sfilata con la Fanfara dei Bersaglieri, a seguire la nostra super apprezzata pizzoccherata alla Proloco, presso la zona eventi, accompagnata da serata danzante con Michele Bove.

A chiudere il week end e domenica 20 dalle 10.00 Madonnari in via Italia, alle 20.30 processione religiosa accompagnata dal corpo bandistico di Premana e a finire la serata lo spettacolo pirotecnico.

CLICCA SUI CALENDARI PER INGRANDIRLI AL MEGLIO:

Altri appuntamenti immancabili:

Per tre giovedì di agosto, seguirà l’evento “strade sonore” evento che vuole riportare la serenità delle passeggiate estive, con zona chiusa al traffico, sulla via principale del nostro comune, musica d’autore o dj set…per accontentare ogni target di appassionato.

Una stagione ricca, varie serate musicali e conviviali, appuntamenti per i più piccoli con i gonfiabili, ma anche possibilità di attività fisica con Pilates e risveglio muscolare. Proviamo a fornire delle attività che possano far sì che chiunque, turisti ma non solo, si possano divertire e trascorrere dei momenti in una piccola comunità che si impegna a preservare autenticità concretezza e voglia di dare.

Il nostro Valore, che ci permette di aver voglia di continuare ad offrire qualcosa di semplice ma molto apprezzato è stare insieme, costruire dei momenti per respirare, momenti di tranquillità e fermarci a pensare, con un pizzico di leggerezza!

Ringraziando tutte le associazioni che ci permettono questo, auguriamo a tutte le famiglie che passeranno a trovarci o a chi a Casargo ci abita tutto l’ anno, una serena estate!”.