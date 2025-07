TORNEO DEI COMUNI: DALL’8 LUGLIO LA QUINTA EDIZIONE A PRIMALUNA

VALSASSINA – Dopo il successo delle passate edizioni, torna anche quest’estate il Torneo Valsassinese dei Comuni, una competizione di calcio a 7 sempre più sentita e partecipata in tutta la valle. A organizzare l’evento è, come sempre, l’ASD Primaluna, che annuncia la quinta edizione del torneo, al via martedì 8 luglio.

Anche quest’anno le sfide si giocheranno in notturna e vedranno protagonisti alcuni dei paesi simbolo della Valsassina: Introbio, Pasturo, Premana, Ballabio, Primaluna, Esino Lario, Barzio/Moggio, Cremeno/Cassina e Cortenova, campione in carica dopo la vittoria dell’estate 2024 contro Primaluna.

Il torneo è strutturato in fase a gironi, seguita da un “gironcino” (tra le squadre dalla 3ª alla 6ª posizione) e dalle semifinali con le migliori classificate. Le finali si disputeranno venerdì 8 agosto, con l’ultimo atto della competizione previsto alle 22.

La fase a gironi si apre martedì 8 luglio con Introbio-Pasturo e Premana-Ballabio, e proseguirà con partite ogni martedì, giovedì e venerdì fino al 29 luglio.

Seguiranno poi: venerdì 1 agosto il gironcino tra le squadre classificate tra la 3ª e la 6ª posizione, mercoledì 6 agosto le semifinali, venerdì 8 agosto le finali, con la sfida per il 3° posto alle 21 e quella per il titolo alle 22.

Dopo la vittoria di Cortenova nella scorsa edizione, sarà interessante vedere se Primaluna, padrona di casa e organizzatrice, riuscirà a prendersi la rivincita.

Come ogni estate, il torneo promette spettacolo, rivalità sana e tanto entusiasmo tra gli spalti, in un clima che unisce sport e identità territoriale.