GIAMPIERO MANZONI, LUTTO CITTADINO LUNEDÌ E BENEMERENZA CIVICA

MARGNO – Profondo cordoglio a Margno, in Alta Valsassina e non solo per la prematura scomparsa di Giampiero Manzoni – spentosi alle 5 del mattino di sabato scorso a Margno.

Il sindaco Manuele Cattaneo, molto amico dello scomparso (“Per me era un fratello maggiore”), è affranto e rinvia il proprio ricordo, comunicando però che lunedì 14 luglio – giorno in cui sono in programma i funerali di Manzoni – sarà lutto cittadino. Lo stesso Cattaneo ha ordinato che per 10 giorni vi siano le bandiere a mezz’asta, invitando i consiglieri a preparare una mozione finalizzata a conferire una benemerenza civica a “Giampy” – esponente de

