“PROFUMI DI CEDRO E SAPORI D’ALPEGGIO” AD ARTAVAGGIO LA SECONDA EDIZIONE

MOGGIO – Dopo il successo della prima edizione, l’associazione Ricettività e Turismo Artavaggio è felice di annunciare il ritorno di “Profumi di Cedro e Sapori d’Alpeggio”, l’evento che celebra la montagna attraverso arte, gusto e tradizione. L’appuntamento è per domenica 20 luglio ai Piani di Artavaggio, facilmente raggiungibile con la funivia di Moggio (attiva dalle 8:30 alle 12:15 e dalle 13:30 alle 17:30).

Un’esperienza da vivere in quota

Durante la giornata, i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera unica:

–Sculture dal vivo: gli artisti del legno torneranno all’opera, trasformando tronchi di cedro in vere e proprie opere d’arte scolpite a motosega, sotto gli occhi del pubblico. Le sculture arricchiranno il “Sentiero della Marmotta”, un percorso ludico-didattico pensato per i più piccoli, realizzato e inaugurato la scorsa estate dall’associazione.

–Degustazioni d’alpeggio: una selezione di formaggi e prodotti tipici della montagna da assaporare sul posto, tra profumi intensi e sapori autentici, nel pieno rispetto della tradizione casearia locale.

–Relax, natura e convivialità: passeggiate panoramiche, giochi per bambini, musica e spensieratezza in una cornice naturale d’eccezione.

Un evento che fa bene al territorio

Il ricavato della manifestazione contribuirà a sostenere le attività dell’associazione, tra cui la cura dei sentieri, la promozione del turismo e la valorizzazione delle eccellenze locali.

Info utili

Dove: Area Scuola Sci – Piani di Artavaggio (LC)

Quando: Domenica 20 luglio 2025

Funivia Moggio-Artavaggio: aperta dalle 8:30 alle 12:15 e dalle 13:30 alle 17:30

Sito: www.pianidiartavaggio.it

Email: info@pianidiartavaggio.it