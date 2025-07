IL SONDAGGIO DI VN. STA ARRIVANDO LA SAGRA, APERTO IL DIBATTITO

VALSASSINA – Sta per tornare la Sagra delle Sagre a Barzio, appuntamento iconico dell’estate valsassinese che ogni anno richiama migliaia di visitatori. Ma quella del 2025 sarà un’edizione particolare: segna infatti l’ultimo anno della gestione attuale. E così, oltre ai classici profumi dell’evento, si respira anche un’aria di cambiamento.

La storica manifestazione, giunta alla sua 59ª edizione, è amata per le tradizioni che porta in paese, tra stand artigianali e prodotti locali. Ma c’è chi si chiede se non sia giunto il momento di rinnovarsi. Sempre la solita formula? Ci si aspetta qualcosa di nuovo? Il dibattito è aperto.

Il sondaggio: la tua opinione conta!

Alcuni cittadini spingono per mantenere lo stile attuale, che ha garantito stabilità e successo. Altri vorrebbero un cambio di rotta: nuove idee, più coinvolgimento per i giovani, tecnologia e sostenibilità. E poi c’è chi vede la fine della gestione come un’occasione per ripensare tutto.

Partecipa al sondaggio e dicci la tua! Le risposte saranno raccolte in forma anonima e pubblicheremo i risultati nei prossimi giorni sulle nostre pagine.

Perché è importante partecipare?

Il tuo contributo aiuta a capire come i valsassinesi vivono la Sagra, e quali prospettive vorrebbero per il futuro. Tradizione e innovazione possono coesistere — ma serve il confronto per trovare la giusta direzione.

Come partecipare

Rispondere è semplicissimo: basta un click sul nostro sito e in pochi secondi potrai esprimere la tua opinione. Il nuovo poll è in corso e avrà termine giovedì 17 luglio.

Fino ad allora si può votare indicando la propria preferenza

