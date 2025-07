DA DOMANI A PRATO SAN PIETRO DI CORTENOVA LA FESTA PATRONALE

CORTENOVA – La frazione di Prato San Pietro a Cortenova si prepara a vivere con entusiasmo la tradizionale festa patronale dedicata a Santa Maria Maddalena. L’iniziativa, promossa e organizzata dai volontari, propone un ricco calendario di eventi che spazia dallo sport alla religione, dalla convivialità alla musica, per coinvolgere residenti e visitatori in un’atmosfera di festa e condivisione.

Il programma prende il via nel tardo pomeriggio di domani, venerdì 18, con la “Valsassina Bike Cup”, competizione di mountain bike organizzata dal Cs Cortenova in collaborazione con “Affari e Sport” di Lecco. La gara si svolge su un circuito ad anello di 8 chilometri che gli atleti dovranno percorrere per cinque volte, con partenza fissata alle 19 da piazza Concordia.

A seguire, verso le 19:30, spazio alla corsa podistica aperta a tutti: gli adulti affronteranno due giri per un totale di 5 chilometri, mentre ragazzi e partecipanti alla non competitiva percorreranno un giro da 2,5 km. Le iscrizioni sono aperte con quota di partecipazione di 15 euro per i biker over 15 (incluso il pacco gara), 10 euro per i runner, mentre la partecipazione è gratuita per gli under 15.

La serata prosegue con le premiazioni delle gare e una cena conviviale, occasione per stare insieme e gustare piatti preparati dai volontari. L’appuntamento è arricchito da una divertente serata a tema “Indiani e Cowboy”, animata dalla musica di Striker, che promette di coinvolgere il pubblico in un viaggio sonoro ricco di atmosfera western.

Il sabato si apre con un momento spirituale: alle 17 si terrà la messa, seguita da una cena a base di polenta taragna e altre specialità locali, perfetta per riscoprire i sapori della tradizione.

Alle 22:30 prende il via “Nun sparum”, l’atteso spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo con giochi di luce e colori. Durante l’evento verranno accesi i falò di “Prà Lavàcc” e del “Paloon”, riti simbolici che aggiungono fascino e calore alla serata. L’intrattenimento continua con il concerto live della “Jam Party Band”, che porterà sul palco i successi più amati degli anni ’90 e 2000, per ballare e cantare sotto le stelle.

Domenica pomeriggio, a partire dalle 15, piazza Concordia diventa un grande parco giochi: gonfiabili e un calcio balilla umano attireranno l’attenzione di grandi e piccini in un clima di allegria.

Alle 19 sarà servita la cena e, alle 20, si terrà la messa solenne con processione eucaristica per le vie della frazione. La processione sarà accompagnata dal Corpo Musicale “Santa Cecilia” di Cortabbio. A conclusione della serata, avverrà l’estrazione dei premi della sottoscrizione a premi, momento molto atteso dai partecipanti.

Il lunedì, dopo la messa delle 21, la piazza ospiterà la tradizionale tombolata luminosa, in cui i numeri saranno estratti in un’atmosfera festosa e brillante.

La festa si concluderà martedì con un ultimo appuntamento spirituale: alle 20 verrà celebrata la messa alla cappelletta di Santa Maria Maddalena in località Taecc, incantevole angolo immerso nel verde. Per chi desidera raggiungere il luogo senza fatica, sarà disponibile anche un servizio di trasporto in jeep.

RedCro