DOMENICA A CASARGO I MADONNARI DECORERANNO VIA ITALIA

CASARGO – Domenica 20 luglio dalle 10, in Via Italia a Casargo, l’arte prenderà vita sull’asfalto: in occasione della tradizionale Festa della Madonna del Carmine, grazie alla Pro loco di Casargo, Via Italia si trasformerà in una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto.

I madonnari, con i loro gessetti colorati e la loro straordinaria maestria, daranno vita a opere d’arte effimere, realizzate lungo la strada.

Passeggiando lungo la via, sarà possibile ammirare capolavori unici, realizzati davanti ai propri occhi, in un’atmosfera ricca di tradizione, spiritualità e bellezza.

Un’occasione imperdibile per vivere l’arte in modo diverso, a contatto diretto con gli artisti, tra colori, emozioni e cultura popolare.