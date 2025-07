FABIO NAVA A PRIMALUNA PER LA RASSEGNA ORGANISTICA VALSASSINESE

PRIMALUNA – La Rassegna Organistica Valsassinese è iniziata con grande musica e un pubblico numerosissimo. Dopo il successo del concerto inaugurale con organo, orchestra e coro a Barzio, il secondo concerto si terrà a Primaluna con un programma tutto ottocentesco, che vedrà protagonista alla tastiera dell’organo Serassi 1858 l’organista bergamasco Fabio Nava.

Primaluna resta un punto fermo e fondamentale della Rassegna Organistica Valsassinese dato che prese il via proprio qui nel 1972 grazie alla valorizzazione di questo splendido strumento. Il concerto si terrà nella Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo alle 21.

Fabio Nava si è diplomato in organo e composizione organistica sotto la guida di Giovanni Walter Zaramella e Matteo Messori al Conservatorio G. Donizetti di Bergamo dove, sempre sotto la guida di Matteo Messori, ha conseguito il diploma accademico di secondo livello in organo col massimo dei voti e la lode nel 2009, vincendo il premio Rotary quale miglior diplomato dell’anno. Ha partecipato a diversi corsi di perfezionamento organistico tenuti da E. Bellotti, G. Bovet, F. Finotti, M. Henking, L. Lohmann, G. Parodi, P. Peretti, D. Roth, L.F. Tagliavini, L. Tamminga e J. Verdin.

Nava si esibisce in qualità di solista partecipando a rassegne e festival organistici e collabora con cantanti, strumentisti e formazioni corali in veste di accompagnatore. Collabora attualmente con Roberto Rivellini, seconda tromba dell’Orchestra Sinfonica Nazionale RAI dal 1977 al 2018. Ha pubblicato quattro CD con musiche organistiche di vari autori, stili ed epoche e un CD per organo e tromba con il trombettista Mario Mariotti. Attualmente è docente titolare di Organo presso il Liceo musicale Stradivari di Cremona.