DOMENICA 10 A LAVADEÉ (VALVARRONE) “SAPORI DI UNA VOLTA IN CASCINA”

VALVARRONE – Lavadeé, frazione incastonata nel cuore della Valvarrone, torna protagonista domenica 10 agosto con la sesta edizione di “Sapori di una volta in cascina”. Un evento attesissimo, che ogni anno richiama amanti della tradizione, buongustai e curiosi. Il format è quello che ha conquistato il pubblico sin dalle prime edizioni: un percorso gastronomico tra le casine del paese, ognuna custode di sapori autentici e ricette locali tramandate nel tempo.

Dalle 12, Lavadeé si trasformerà in una grande festa a cielo aperto, dove la cucina sarà il cuore pulsante di ogni angolo. I visitatori potranno intraprendere un viaggio di gusto attraverso piatti che raccontano la terra …

