IL SONDAGGIO: CANTIERI STRADALI IN PIENO AGOSTO, VOTA FINO A GIOVEDÌ

VALSASSINA – Proseguono le iniziative di Valsassinanews per dar voce ai lettori e al territorio: è on line il nuovo sondaggio dedicato a un tema caldo dell’estate, quello dei cantieri stradali in agosto.
Agosto, mese di ferie e turismo, ma anche di cantieri stradali. In Valsassina, molti cittadini si trovano a fare i conti con lavori in corso che rallentano la viabilità proprio nel periodo di maggiore afflusso. La questione divide: c’è chi grida allo scandalo, chi difende la necessità degli interventi e chi propone soluzioni alternative come i cantieri notturni.
Le opzioni del sondaggio sono chiare e rappresentano i punti di vista più discussi:
-
QUESTI SONO MATTI
-
DOVREBBERO ESSERE NOTTURNI
-
SEMPRE A PROTESTARE…
-
NON HO IDEE PRECISE IN PROPOSITO
-
L’ARGOMENTO NON MI INTERESSA
-
È SEMPRE IL SOLITO MAGNA-MAGNA
Cosa ne pensi tu? Sei favorevole, contrario o hai una posizione diversa da segnalare? C’è tempo per votare sul sito di Valsassinanews entro giovedì 14 agosto.
Fino ad allora si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.