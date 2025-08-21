AI PIANI DI ARTAVAGGIO TORNA LA “FESTA DEI BAMBINI”

MOGGIO – Anche quest’anno l’Associazione Ricettività e Turismo Artavaggio organizza per grandi e piccini alla tradizionale “Festa dei bambini“, che si terrà domenica 24 agosto ai Piani di Artavaggio.

La giornata, interamente dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, prenderà il via alle 10:30 con un ricco programma di giochi, attività educative e momenti di divertimento all’aria aperta. I Piani sono comodamente raggiungibili con la funivia da Moggio (attiva dalle 8:30 alle 12:15 e dalle 13:30 alle 17:30).

Tra le iniziative in programma: il laboratorio ludico-didattico “Sulle tracce degli animali” a cura della Comunità Montana Valsassina Valvarrone, Val d’Esino e Riviera; il battesimo dell’arrampicata con una guida alpina; i giochi di una volta e le prove di mungitura; il giro guidato del Sentiero della Marmotta, ormai amatissimo dai bambini. Per tutta la giornata sarà attivo il servizio ristoro con pizza, panini, salsiccia, hot dog e patatine fritte.