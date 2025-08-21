STASERA E LUNEDÌ DUE APPUNTAMENTI A VILLA MIGLIAVACCA DI INTROBIO

INTROBIO – Il Comune di Introbio promuove due interessanti appuntamenti culturali. Questa sera giovedì 21 agosto alle 20:30, nei giardini di Villa Migliavacca, prende vita l’evento “Racconti per l’anima”, un incontro tra parole e musica dedicato alla presentazione del libro “Camino – Il treno che sapeva sognare” di Silvia Bolis.

Una storia delicata e potente sulla forza dei nostri sogni; sulle doti nascoste in ognuno di noi, che sono in grado di rivelarci chi siamo; su quel viaggio meraviglioso che può diventare, ogni giorno, la nostra vita.

Ad accompagnare la serata ci sarà Ferdinando Mapelli al pianoforte, mentre le letture saranno affidate alle voci di Tiziana Calamunci e Michela Malimpensa.

Lunedì 25 agosto alle 20:30, nella sala comunale di Villa Migliavacca, si terrà un incontro dedicato al tema della stregoneria: “Il processo di Lecco e la caccia alle streghe nel XVI secolo”. Interverranno Gianluigi Daccò, docente e museologo, e l’autore Gianfranco Scotti. Daccò approfondirà il tema anche attraverso il suo libro “La donna del gioco”, di cui Scotti leggerà alcuni estratti.

