VOTA IL SONDAGGIO: SAGRA, FINITA L’ERA CERESA SRL. ORA CHE SI FA?

VALSASSINA – Dopo anni di gestione targata Ceresa Srl, la Sagra delle Sagre si prepara a voltare pagina. Un cambiamento che apre scenari nuovi e interrogativi importanti: come rilanciare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate valsassinese?
Valsassinanews lancia un nuovo sondaggio per raccogliere le opinioni dei lettori su cosa dovrebbe accadere ora.
Le opzioni del sondaggio rappresentano i punti di vista più discussi:
RIPARTIRE DA PROFESSIONISTI DEL SETTORE
ASSEGNARLA AI VECCHI GESTORI
COMUNQUE VADA, CAMBIARE LA DATA
PER ME POTETE ANCHE CANCELLARLA…
NON HO IDEE PRECISE IN PROPOSITO
L’ARGOMENTO NON MI INTERESSA
È SEMPRE IL SOLITO MAGNA-MAGNA
Cosa ne pensi tu? Credi in una ripartenza, pensi sia necessario cambiare qualcosa o hai una posizione diversa da segnalare? C’è tempo per votare sul sito di Valsassinanews entro giovedì 28 agosto.
Fino ad allora si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.