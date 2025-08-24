L’ALTA VALLE SI RISVEGLIA: NATURA, BENESSERE E AVVENTURE IN E-BIKE

ALTA VALSASSINA – Tra boschi fitti, alpeggi silenziosi e panorami che lasciano senza fiato, l’Alta Valsassina si ripresenta nella bella stagione con un volto nuovo, grazie all’entusiasmo e alle iniziative di ITAV. Siamo nel cuore delle Prealpi Lombarde, laddove la montagna diventa familiare e accessibile a tutti, a un’ora appena da Milano ma così autentica da sembrare un mondo a parte.

Qui la vita scorre a un altro ritmo: il tempo rallenta, l’aria si impregna di profumi di bosco, il verde domina ogni orizzonte e il benessere si conquista passo dopo passo. L’Alta Valsassina non è solo una meta: è un invito a riscoprire il piacere di staccare dalla routine, riconnettersi con la natura e vivere esperienze vere, adatte ad ogni età e passione.

Un territorio per tutti, in ogni stagione

Famiglie, coppie, sportivi e amanti dei grandi silenzi trovano qui la dimensione ideale per la propria vacanza o una semplice fuga dal quotidiano.

I bambini possono correre liberi tra i prati, i genitori rilassarsi immersi nei panorami, gli escursionisti scegliere tra decine di sentieri che si inoltrano nel verde.

Non mancano piste ciclabili d’altitudine, parchi avventura tra gli alberi e scorci indimenticabili sospesi tra cielo e montagna.

Estate 2025: novità firmate ITAV

Per accogliere al meglio i visitatori nell’estate 2025, ITAV rilancia l’offerta turistica dell’Alta Valle con numerose novità pensate per vivere la montagna in modo attivo e sostenibile:

Riapertura del Bar Funivia a Margno : punto di incontro perfetto per partire all’avventura o regalarsi una pausa con vista sulle cime.

Nuova offerta di noleggio E-bike di alta gamma: 15 biciclette Rossignol di vario tipo, tutte di ultima generazione, per esplorare la valle e raggiungere i panorami più belli senza fatica. È possibile scegliere la durata del noleggio (da mezza giornata fino a quattro giorni), con prezzi chiari e convenienti:

Servizi personalizzati: le bici vengono consegnate e recuperate direttamente in struttura grazie al servizio delivery.

Sconti speciali: 10% di sconto sul noleggio di 3 bici, per minorenni accompagnati, per chi sceglie il ritiro alle Betulle e per chi abbina al noleggio il pranzo all’Ombrega.

Possibilità di riservare il parcheggio, per una gita senza pensieri.

> Scarica le cartine con tutti i percorsi in Alta Valsassina

Per info e prenotazioni:

335.6590921

347.0352555

335.5823154

L’Alta Valsassina ti aspetta: autentica, vicina, sorprendente

Chi sceglie l’Alta Valsassina per le proprie vacanze scopre un territorio che sa accogliere senza filtri: qui la montagna è vera, le emozioni pure, e ogni stagione regala qualcosa di unico. Dalle giornate estive sul sentiero alle prime fughe d’autunno tra i colori del foliage, ogni visita è un tuffo nella natura e nella serenità.

Prepara lo zaino: la tua prossima avventura sulle Prealpi lombarde inizia qui, dove la montagna è tornata protagonista — più vicina, accessibile e autentica che mai, grazie a ITAV.