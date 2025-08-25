IL SOCCORSO CENTRO VALSASSINA CERCA UN SOCCORRITORE-ESECUTORE

INTROBIO – Il Soccorso Centro Valsassina ha aperto le candidature per l’assunzione di un soccorritore-esecutore da inserire stabilmente nel proprio organico. La posizione è aperta a candidati di qualsiasi genere, con contratto a tempo pieno e indeterminato, per lo svolgimento di servizi legati all’emergenza-urgenza.

La disponibilità richiesta copre l’intera settimana, dal lunedì alla domenica, con turni variabili in base alle necessità operative dell’associazione. Il trattamento economico sarà regolato dal contratto collettivo nazionale ANPAS.

Potranno candidarsi coloro che possiedono la qualifica di soccorritore-esecutore, ottenuta tramite il corso di 120 ore, in conformità con le normative della Regione Lombardia e i protocolli dell’AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza).

Chi fosse interessato può inviare il proprio curriculum vitae via email all’indirizzo amministrazione@soccorsocentrovalsassina.it, oppure consegnarlo in formato cartaceo, in busta chiusa, direttamente presso la sede di via Sceregalli 8/a a Introbio, indicando “All’attenzione del Presidente”. I candidati selezionati verranno successivamente contattati per un colloquio conoscitivo.

RedInt