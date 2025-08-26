ASD SPORT VALSASSINA, NUOVA STAGIONE AL VIA: BASKET PER TUTTE LE ETÀ

INTROBIO – Con l’arrivo di settembre, l’ASD Sport Valsassina rilancia la propria offerta sportiva per la stagione 2025/2026, proponendo corsi di basket adatti a bambini, ragazzi e adulti. Un programma ricco, che unisce divertimento, crescita personale e spirito di squadra.

Il Basket Adulti (dai 15 anni in su) sarà ogni lunedì dalle 19.00 alle 20.00 a partire dal 1 settembre. L’attività non ha carattere agonistico, ma punta a un’ora di movimento, risate e spensieratezza: partite leggere per scaricare lo stress e stare insieme in amicizia.

Per i più piccoli, torna il Microbasket: bambini e bambine nati nel 2019 e 2020 si ritroveranno dal 6 ottobre ogni lunedì dalle 17.30 alle 18.30. Qui il basket si scopre attraverso giochi di movimento, percorsi e attività motorie, sviluppando coordinazione e socialità in un clima di allegria.

I nati nel 2017, 2018 e 2019 potranno cimentarsi nel Minibasket Under 10, al via dal 9 settembre con due appuntamenti settimanali (martedì e giovedì dalle 17.15 alle 18.15). Un corso che mescola gioco, prime regole e lavoro sulla coordinazione, sempre con l’obiettivo di imparare divertendosi.

Subito dopo, dalle 18.15 alle 19.15, spazio al Minibasket Under 12, rivolto a chi è nato nel 2014, 2015 e 2016. Qui si cresce tecnicamente e fisicamente: gli allenamenti sviluppano rapidità, basi del basket e spirito di squadra, mantenendo l’approccio ludico tipico del minibasket.

Chiude la giornata il Basket Under 14, dedicato ai ragazzi e ragazze del 2012, 2013 e 2014 (con apertura anche alle ragazze del 2011). Gli allenamenti, ogni martedì e giovedì dalle 19.15 alle 20.30, rappresentano il primo passo verso un basket più completo, dove tecnica e collaborazione si uniscono al divertimento.

Con un’attenzione particolare al clima positivo e inclusivo, l’ASD Sport Valsassina conferma il proprio impegno nel promuovere lo sport come occasione di crescita e socialità per l’intera comunità.

Per informazioni e iscrizioni: 329 4938099

www.valsassinasport.it