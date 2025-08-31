A CORTABBIO E MAGGIO DUE FESTE PER MARIA BAMBINA E S. MARIA NASCENTE

CORTABBIO/MAGGIO – Anche quest’anno le comunità di Cortabbio di Primaluna e Maggio di Cremeno si preparano a celebrare con devozione la Festa Patronale di Maria Bambina e Santa Maria Nascente, ricorrenza che culmina l’8 settembre, giorno liturgico della Natività della Beata Vergine Maria.

A Cortabbio si festeggia il 490° anniversario dell’Apparizione, un evento che testimonia un’antica devozione alla Vergine, profondamente radicata nella storia del luogo.

Il culto di Maria Bambina, nato nel Settecento e diffuso in Lombardia grazie alle suore di Maria Bambina di Milano, rappresenta simbolicamente la nascita della Madre di Dio ed è espresso nella tenera immagine della bambina distesa in fasce.

Il programma di Cortabbio, ricco di appuntamenti religiosi e culturali, inizia il 30 agosto con una visita guidata al Santuario e una festa popolare curata dagli Asnin de Cortabi. La settimana prosegue con messe serali, rosario, conferenze storiche e momenti musicali. Tra gli eventi più attesi si segnalano la conferenza sulle campane delle chiese del paese, il concerto del Corpo Musicale “Santa Cecilia” e l’accensione del falò con giochi di luce al Santuario. Lunedì 8 settembre sarà il giorno solenne con processione, messa, benedizione e venerazione della reliquia della Madonna.

A Maggio, le celebrazioni si concentrano domenica 7 settembre con la messa solenne, l’intitolazione della piazzetta a don Pio Bettega, il pranzo comunitario e la processione serale accompagnata dalla banda di Cesana Brianza.

Questi appuntamenti, oltre ad alimentare la fede popolare, rafforzano il senso di comunità e la continuità della tradizione. In un tempo segnato da individualismo e distanza, la festa di Maria Bambina diventa segno concreto di unità, radicamento e speranza, un momento in cui tutti possono ritrovare il valore della preghiera, della memoria e del cammino condiviso.