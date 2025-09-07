LA SEGNALAZIONE: A CORTABBIO ERBACCE NELLA VALLE DEL FUS

PRIMALUNA – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore da Cortabbio di Primaluna.

In occasione della festa patronale di Santa Maria Bambina, che oggi e domani vedrà svolgersi gli eventi più significativi, un residente ha inviato alcune foto della Valle del Fus, evidenziando la presenza di erbacce e vegetazione incolta.

“Sarebbe stato bello vedere la valle pulita per la festa del paese”, il commento amaro del nostro lettore, che sottolinea come, negli anni passati, la stessa area veniva ripulita dalla vegetazione almeno una volta l’anno.

In questa pagina e in copertina le immagini scattate dall’autore della segnalazione.

RedPri