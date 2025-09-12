ANCORA INCIDENTI: SI CORRE TROPPO IN VALLE? VOTA IL SONDAGGIO DI VN

VALSASSINA – Valsassinanews lancia un nuovo sondaggio su un tema che torna tristemente d’attualità: la sicurezza stradale. Gli ultimi episodi sulle strade della Valle riaccendono il dibattito su velocità, controlli e responsabilità.

La domanda ai lettori è netta: si corre troppo sulle nostre strade? E cosa si dovrebbe fare per ridurre il numero di incidenti?

Il sondaggio: opzioni e obiettivi

Tra le proposte da votare:

Le opzioni del sondaggio sono chiare e rappresentano i punti di vista più diffusi:

  • Sì, servono sanzioni durissime, per scoraggiare comportamenti pericolosi e irresponsabili.

  • Sì, bisogna intervenire per ridurre le velocità, con nuovi limiti e misure di prevenzione.

Trovano spazio anche risposte di segno diverso:

  • No, la situazione non è così grave da giustificare allarmismi.

  • Non più di sempre, gli incidenti ci sono sempre stati, non è una novità.

  • Non ho idee precise in proposito.

  • L’argomento non mi interessa.

  • È sempre il solito magna-magna.

Tempistiche e modalità di partecipazione

Il sondaggio resterà attivo fino a giovedì 18 settembre. I risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

Perché partecipare

La sicurezza stradale riguarda tutti: automobilisti, ciclisti, pedoni. Ogni opinione può contribuire a costruire una Valsassina più sicura e consapevole.

