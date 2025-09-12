CALCIO LECCO, CON L’INTER U23 VALENTE CERCA LA PRIMA VITTORIA ESTERNA

LECCO – Vigilia della partita in trasferta contro l’Inter Under 23 in casa Calcio Lecco, con la capolista (a quota 7 dopo 3 match) che cerca la prima vittoria esterna nella gara valida per la 4ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26. Mister Federico Valente nella conferenza stampa della vigilia sottolinea come la sfida contro la squadra nerazzurra rappresenti un’incognita soprattutto per la giovane età, la gamba e la qualità dei milanesi. Valente evidenzia come sarà cruciale partire subito forte, con intensità alta fin dal primo minuto, per non lasciare agli avversari la possibilità di prendere fiducia e dominare la partita.

Il tecnico tiene anche a sottolineare il valore della tifoseria che accompagnerà numerosa la squadra, creando quasi un clima casalingo. Sul piano tattico e della rosa, Valente parla del possibile ritorno al modulo 3-4-2-1 con il recupero di Frigerio, che potrebbe dare diverse alternative di gioco rispetto alle scelte della partita precedente. Inoltre, mette in evidenza la buona prestazione di Galeandro, che si è ben comportato anche come trequartista, sottolineando la concorrenza interna come un punto di forza per mantenere il gruppo competitivo.