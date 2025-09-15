ANCORA INCIDENTI: SI CORRE TROPPO IN VALLE? VOTA IL SONDAGGIO DI VN

Tempistiche e modalità di partecipazione

Il sondaggio resterà attivo fino a giovedì 18 settembre. I risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

ANCORA INCIDENTI: SI CORRE TROPPO SULLE NOSTRE STRADE? Sì, servono sanzioni durissime

Sì, bisogna intervenire per ridurre le velocità

No

Non più di sempre

Non ho idee precise in proposito

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati

Perché partecipare

La sicurezza stradale riguarda tutti: automobilisti, ciclisti, pedoni. Ogni opinione può contribuire a costruire una Valsassina più sicura e consapevole.

RedVN