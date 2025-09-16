ANCORA INCIDENTI: SI CORRE TROPPO IN VALLE? VOTA IL SONDAGGIO DI VN

VALSASSINA – Valsassinanews lancia un nuovo sondaggio su un tema che torna tristemente d’attualità: la sicurezza stradale. Gli ultimi episodi sulle strade della Valle riaccendono il dibattito su velocità, controlli e responsabilità.
La domanda ai lettori è netta: si corre troppo sulle nostre strade? E cosa si dovrebbe fare per ridurre il numero di incidenti?
Il sondaggio: opzioni e obiettivi
Tra le proposte da votare:
Le opzioni del sondaggio sono chiare e rappresentano i punti di vista più diffusi:
-
Sì, servono sanzioni durissime, per scoraggiare comportamenti pericolosi e irresponsabili.
- Sì, bisogna intervenire per ridurre le velocità, con nuovi limiti e misure di prevenzione.
Trovano spazio anche risposte di segno diverso:
-
No, la situazione non è così grave da giustificare allarmismi.
-
Non più di sempre, gli incidenti ci sono sempre stati, non è una novità.
-
Non ho idee precise in proposito.
-
L’argomento non mi interessa.
- È sempre il solito magna-magna.
Tempistiche e modalità di partecipazione
Il sondaggio resterà attivo fino a giovedì 18 settembre. I risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.
Perché partecipare
La sicurezza stradale riguarda tutti: automobilisti, ciclisti, pedoni. Ogni opinione può contribuire a costruire una Valsassina più sicura e consapevole.
RedVN