LA TUA ESTATE: TRACCIA UN BILANCIO E VOTA IL NUOVO SONDAGGIO VN

Tempistiche e modalità di partecipazione

Il sondaggio resterà attivo fino a giovedì 25 settembre. I risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

LA TUA ESTATE: TRACCIA UN BILANCIO Andata bene

Niente di nuovo

Peggio del solito

Stare in Valle è sempre una vacanza

Speravo in qualche manifestazione diversa

Non ho idee precise in proposito

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati

Loading ... Loading ...

Perché partecipare

Ogni opinione aiuta a capire come migliorare l’offerta turistica e culturale della Valle. La tua voce può contribuire a rendere l’estate valsassinese sempre più ricca e su misura per chi la vive.

RedVN

> TUTTI I SONDAGGI DI VALSASSINANEWS