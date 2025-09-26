CALCIO, DOMENICA DURO IMPEGNO BRIANZOLO PER IL CORTENOVA A SIRTORI

CORTENOVA – Domenica difficile trasferta a Sirtori per il Cortenova nel girone L di Seconda categoria: contro la Sirtorese sarà una partita difficile – anche a causa del terreno di gioco locale. “Visto le numerose precipitazioni di questi giorni – dichiara a VN il tecnico gialloblu Andrea Tantardini – essendo un campo in erba naturale potranno esserci delle problematiche”.
Ancora una volta il Corte affronta una squadra neopromossa – ma con diversi innesti di qualità, infatti la Sirtorese arriva da un sonoro 5 a 2 in trasferta inflitto all’O.S.G.B. a Merate.
“Noi per fortuna non abbiamo squalificati – aggiunge Tantardini in vista della prossima sfida – speriamo di recuperare alcuni giocatori per domenica; sicuramente rientrerà il difensore Dragone, speriamo di portare in panchina Tagliaferri mentre per altri (Benedetti, Galli) valuteremo questa sera, dopo l’allenamento”.
L’appuntamento per Sirtorese-Cortenova è alle 15 del 28 settembre. Come sempre, su VN la cronaca del match al termine dell’incontro del team valsassinese.
