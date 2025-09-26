CAMPAGNA DI VACCINAZIONE GRATUITA ANTINFLUENZALE AL VIA DALL’1 OTTOBRE

LECCO – Mercoledì 1° ottobre 2025 prende avvio la campagna antinfluenzale in tutta la Lombardia, con la somministrazione possibilità di vaccinarsi
- nelle ASST per donne in gravidanza, operatori sanitari, pazienti ricoverati e ambulatoriali,
- presso gli studi dei MMG/PLS (con le modalità stabilite dal medico stesso) ?per le categorie di offerta
Dal 13 ottobre verranno erogate nelle ASST le vaccinazioni previste nei bambini di età compresa tra i 6 mesi e 17 anni, presso i propri MMG/PLS e le farmacie di comunità potrà essere vaccinata tutta la popolazione, indipendentemente dall’appartenenza a categoria d’offerta. Dal 20 ottobre la vaccinazione sarà disponibile gratuitamente per tutti anche presso le ASST…
