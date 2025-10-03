A PASTURO IL NUOVO MONOLOGO DI CHIARA PASETTI SU ANTONIA POZZI

PASTURO – L’11 ottobre alle 21 al Teatro ‘Bruno Colombo’ di Pasturo debutta il nuovo monologo di Chiara Pasetti dedicato alla poetessa Antonia Pozzi.

In scena ci sarà Lisa Galantini diretta da Alberto Giusta, voci di Massimo Popolizio. Musiche e scenografia di Valentina Amandolese, disegno luci di Marco Giorcelli e costume di Morgan – Sartoria Clauds Morene Novara.

L’ingresso è libero. Per info e prenotazioni: info@comune.pasturo.lc.it o chiarapasetti@libero.it .

Chiara Pasetti, classe 1975, è laureata in Filosofia, specialista di letteratura francese dell’Ottocento e in particolare di Gustave Flaubert a cui ha dedicato molti saggi e articoli in italiano e in francese.

Pasetti studia la vita e le opere di Antonia Pozzi (poesie, lettere, diari, saggi, fotografie) da oltre venticinque anni.