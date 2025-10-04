CALCIO, CORTENOVA: TANTARDINI RECUPERA GIOCATORI PER LA NUOVA RONCHESE

CORTENOVA – Domenica 5 ottobre alle 15:30 va in scena la quarta giornata del campionato di Seconda Categoria di Lecco, Girone L. Il Cortenova ospita la Nuova Ronchese.

La Nuova Ronchese è attualmente al quarto posto con 6 punti, mentre Cortenova paga un difficile inizio di torneo, in cui ha conquistato solo un punto in tre partite. “Ma adesso finalmente posso convocare 20 giocatori, una cosa mai avvenuta quest’anno – commenta il tecnico Andrea Tantardini -. Affrontiamo una squadra neoretrocessa dalla Prima Categoria, squadra ambiziosa visti gli acquisti estivi soprattutto Merlini, ex Verderio e protagonista della loro promozione. E anche autore di una doppietta l’anno scorso a Cortenova”.

“Sarà partita da affrontare con massima concentrazione, con intendo di ottenere punti e muovere classifica per ora deludente – continua Tantardini -. Siamo fiduciosi, perché finalmente possiamo fare scelte tecniche nei vari reparti grazie al recupero completo di Galli e Benedetti in difesa. E recuperiamo Sergio Fazzini a centrocampo con Matteo Tagliaferri in continuo recupero, anche se non ancora al top. Così come Gerosa“.

“Abbiamo ancora fermi i difensori Tenderini e Dragone. Siamo fiduciosi perché la squadra si sta allenando bene e con il lavoro sicuramente arriveranno anche i risultati perché non eravamo fenomeni prima, e non siamo brocchi ora”, conclude l’allenatore di Cortenova.