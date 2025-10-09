BARZIO, OKTOBERFEST ALLA FUNIVIA: SABATO IL CONCERTO DEI GEM BOY

BARZIO – Al Piazzale della Funivia di Barzio ha predo il via l’Oktoberfest 2025, appuntamento fisso e imperdibile che si terrà ogni weekend per tutto il mese di ottobre. L’atmosfera bavarese sarà protagonista, grazie a birre selezionate come Schmucker, Paulaner e Ganter, e un ricco programma musicale con esibizioni di band locali e ospiti speciali.

Il debutto è avvenuto da sabato 4 ottobre, si prosegue per tutti i fine settimana con concerti e intrattenimento, come confermato dai profili social ufficiali della manifestazione e dagli organizzatori: tra gli artisti annunciati figurano Unsettled Band, Bandaliga, Firry, Tommysinkss, Gianni Drudi ed Edmmaro, pronti a garantire divertimento e musica no-stop. L’evento è dedicato sia agli amanti della birra che a chi cerca svago e festa con amici in un contesto unico, che coniuga tradizione teutonica e convivialità lecchese.

Questo sabato, 11 ottobre concerto live dei Gem Boy (dalle 18).

L’Oktoberfest di Barzio si conferma dunque come punto di riferimento autunnale sul territorio della Valsassina, ad ingresso libero, con appuntamenti musicali e gastronomici pensati per tutta la comunità e i visitatori. Il villaggio allestito nei pressi della funivia ospiterà birra, spettacoli e momenti di animazione per grandi e piccini, dal venerdì sera alla domenica, tutti i weekend di ottobre.

