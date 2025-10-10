BARZIO, OKTOBERFEST ALLA FUNIVIA: SABATO IL CONCERTO DEI GEM BOY

BARZIO – Al Piazzale della Funivia di Barzio ha preso il via l’Oktoberfest 2025, appuntamento fisso e imperdibile che si terrà ogni weekend per tutto il mese di ottobre. L’atmosfera bavarese sarà protagonista, grazie a birre selezionate come Schmucker, Paulaner e Ganter, e un ricco programma musicale con esibizioni di band locali e ospiti speciali.

Il debutto è avvenuto sabato 4 ottobre, si prosegue per tutti i fine settimana con concerti e intrattenimento, come confermato dai profili social ufficiali della manifestazione e dagli organizzatori: tra gli artisti annunciati figurano Unsettled Band, Bandaliga, Firry, Tommysinkss, Gianni Drudi ed Edmmaro, pronti a garantire divertimento e musica no-stop. L’evento è dedicato sia agli amanti della birra che a chi cerca svago e festa con amici in un contesto unico, che coniuga tradizione teutonica e convivialità lecchese.

Questo sabato, 11 ottobre concerto live dei 1 (dalle 18).

L’Oktoberfest di Barzio si conferma dunque come punto di riferimento autunnale sul territorio della Valsassina, ad ingresso libero, con appuntamenti musicali e gastronomici pensati per tutta la comunità e i visitatori. Il villaggio allestito nei pressi della funivia ospiterà birra, spettacoli e momenti di animazione per grandi e piccini, dal venerdì sera alla domenica, tutti i weekend di ottobre.

RedBar