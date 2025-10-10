INFORTUNI SUL LAVORO: SI FA ABBASTANZA PER CONTRASTARLI? VOTA IL SONDAGGIO DI VN

VALSASSINA – Valsassinanews lancia un nuovo sondaggio dedicato a una questione che continua a preoccupare: gli infortuni sul lavoro. Dalle fabbriche ai cantieri, passando per il settore agricolo e quello dei servizi, ogni anno si registrano incidenti che mettono a rischio la salute e la vita dei lavoratori.

Nonostante le normative e le campagne di sensibilizzazione, i dati continuano a segnalare criticità. C’è chi ritiene che si stia facendo abbastanza, chi invoca maggiori controlli e formazione, e chi denuncia una cultura della sicurezza ancora troppo debole.

Il sondaggio: opzioni e obiettivi

La domanda ai lettori è netta: stiamo facendo abbastanza per contrastare gli infortuni sul lavoro? Tra le proposte da votare:

Sì , le misure attuali sono adeguate e funzionano.

, le misure attuali sono adeguate e funzionano. No , servono interventi più incisivi e controlli più severi.

, servono interventi più incisivi e controlli più severi. Ci sono sforzi, ma non sufficienti: bisogna fare di più.

Trovano spazio anche risposte di segno diverso:

Non ho idee precise in proposito .

. L’argomento non mi interessa .

. È sempre il solito magna-magna.

Tempistiche e modalità di partecipazione

Il sondaggio resterà attivo fino a giovedì 16 ottobre. I risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

Perché partecipare

La sicurezza sul lavoro è un diritto fondamentale. Ogni opinione può contribuire a migliorare la consapevolezza e promuovere una cultura della prevenzione più forte e condivisa.

RedVN

