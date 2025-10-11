CALCIO LECCO: SFIDA ALL’ALBINOLEFFE CON IL PROBLEMA DEGLI ASSENTI

LECCO – Dopo il pareggio amaro di Verona, la Calcio Lecco si prepara alla seconda trasferta consecutiva, questa volta sul campo dell’AlbinoLeffe, per il nono turno del girone A di Serie C. Il calcio d’inizio è fissato per domenica alle 17:30, in una sfida che promette intensità e contenuti tecnici di rilievo.

I blucelesti, attualmente a quota 13 punti, vogliono ritrovare il successo e consolidare la propria posizione in classifica, dopo due pareggi che hanno rallentato la corsa al vertice. L’AlbinoLeffe, settimo con 12 punti e reduce da cinque risultati utili consecutivi, rappresenta un avversario in crescita, capace di un buon possesso palla e di rapide ripartenze …

