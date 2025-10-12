ANDREA LANFRI A PASTURO: UN INCONTRO SU ALPINISMO E DISABILITÀ

PASTURO – L’Associazione SASNAT APS, in collaborazione con “Il Grinzone“, promuove una serata speciale con Andrea Lanfri, alpinista ed ex atleta paralimpico. L’evento, intitolato “Toccare il cielo con tre dita“, si terrà sabato 18 ottobre alle 20:45 nella Sala Cinematografica di Pasturo, con ingresso libero.

Lanfri, noto per le sue imprese in montagna nonostante la sua disabilità, racconterà la sua esperienza e la forza del suo spirito attraverso una serata dedicata alla montagna e alla resilienza. La serata si propone di far vivere al pubblico un momento intenso di condivisione e ispirazione, raccontando come sia possibile superare ostacoli e sfidare i limiti con coraggio e determinazione.