CALCIO, PER IL CORTENOVA PRIMA MERATE IN ‘SECONDA’, POI LA COPPA A GROSIO

CORTENOVA – Doppio impegno in Coppa Lombardia per il Cortenova, con partita di andata a Grosio in Valtellina e successivo ritorno a Bindo. “Incontriamo la capolista del girone Sondrio dichiara a VN mister Tantardini – tra l’altro pure una neoretrocessa dalla Prima categoria, quindi una squadra esperta che nel mercato estivo non ha modificato la rosa con l’obiettivo di risalire subito nella serie superiore”.

“Noi andremo a Grosio per fare la nostra partita – garantisce il tecnico gialloblu -, consapevoli che per ottenere un risultato aperto per la gara del ritorno dobbiamo essere concentrati, grintosi e spero cinici (finora purtroppo non lo siamo stati).

–

Ma prima della gara in Valtellina c’è da affrontare, domenica pomeriggio, l’FCD Merate in campionato. “Il nostro obiettivo è continuare la risalita in classifica dopo la vittoria con l’Aurora Olgiate. L’impegno – assicura Tantardini – è di vincere coi meratesi, non sarà una partita facile ma ci proveremo, in quanto finalmente la rosa si sta allenando tutta – a parte alcuni acciacchi dei portieri Andrea Piso Fazzini e Corallo, il resto del gruppo è presente”.

Date dei due prossimi incontri del Corte: FCD Merate in casa domenica 19 ottobre ore 15:30, a Grosio mercoledì 22 ottobre per l’andata di Coppa. In entrambi i casi, “copertura” dei match con cronache su Valsassinanews al triplice fischio finale.

RedSpo

.

SU VN LEGGI ANCHE: