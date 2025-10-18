TRE DOMENICHE DI APPUNTAMENTI VARI NELL’AUTUNNO DI CASSINA

CASSINA VALSASSINA – Cassina si prepara a vivere un autunno ricco di appuntamenti. Tre domeniche consecutive – 19 e 26 ottobre, 9 novembre – offriranno occasioni diverse per ritrovarsi, divertirsi e partecipare.

Domenica 19 ottobre saranno in piazza arte e festa: Piazza Olivelli ospiterà dalle 10:30 una giornata di balli country e giochi per tutte le età, organizzata dalla Pro Loco Cassina in collaborazione con 700 mt sopra il cielo. Alle 12:30 apre il servizio cucina con un piatto forte: pasta e fagioli. Nel pomeriggio, dalle 15, spazio alle burolle (caldarroste) e vin brulè. Per tutta la giornata, mercatini dell’hobbistica animeranno le vie del paese.

Contemporaneamente, in Piazza del Comune, dalle 15 alle 17, si terrà una tappa del concorso di pittura itinerante Arte Libera, ideato da Fabio Durante e dedicato ai bambini fino ai 14 anni. Cavalletti, colori e tele saranno forniti gratuitamente. La premiazione è prevista per il 27 dicembre.

Domenica 26 ottobre, Il Bar Parco Giochi Cassina Valsassina organizza Autunno al Parco, con inizio alle 12:30: a quell’ora sarà possibile pranzare in compagnia con polenta e funghi (è gradita la prenotazione), mentre dalle 14:30 si terrà la castagnata accompagnata dalla musica dal vivo dei Katapultra. Per info e prenotazioni contattare lo 0341 1650229 o visitare i social: Instagram: @bar_parco_giochi_cassina; Facebook: Bar Parco Giochi Cassina.

Domenica 9 novembre, il Gruppo Alpini di Cassina Valsassina invita la cittadinanza a una giornata di raccoglimento e convivialità: alle 11:45 la messa comunitaria, mentre alle 13 è previsto il pranzo presso il rifugio. Prenotazioni entro il 31 ottobre al numero 340 001 6262.

RedEve