IN “TERZA”, CASARGO E VERCURAGO APPAIATE A QUOTA 9. FINO A DOMENICA?

CASARGO – Nel girone lecchese della Terza categoria, Casargo e Vercurago sono attualmente appaiate in classifica a quota 9 punti e domenica si incontrano, alle 15:30, a Vercurago – “campo ostico per noi” afferma il presidente del club dell’Alta Valle Carlo Pasquini.

Dopo la pesante sconfitta esterna contro l’Assese domenica scorsa in casa, c’è stata la reazione auspicata. “Quello che bisogna cercare di migliorare – aggiunge Pasquini – è l’approccio alla gara: prendere gol dopo soli due minuti, su calcio da fermo, rende ovviamente la partita in salita; inoltre nello stesso incontro siamo stati in inferiorità numerica per oltre un’ora”.

L’appuntamento col match è domenica 19 ottobre, alle 15:30, sul campo del Centro Sportivo Antonio Moretti in via Adda a Vercurago. Cronaca e immagini come sempre a fine partita su Valsassinanews.

