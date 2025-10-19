DON BRUNO, 10 ANNI IN ALTA VALLE. “LA PAROLA NEL CUORE, TRA LE MANI DI DIO”

MARGNO – Don Bruno Maggioni, visibilmente emozionato, ha accolto con gratitudine e stupore la moltitudine di volti che hanno scelto di festeggiare con lui questa giornata luminosa. Dieci anni di cammino condiviso, di ascolto, di presenza. Dieci anni in cui ha portato la Parola di Dio con umiltà e forza, intrecciando fede e comunità.

Nel suo ringraziamento, ha abbracciato tutti: le autorità presenti, i fedeli, i bambini chierichetti che hanno aperto il rito con una recita sincera, e i membri della sua famiglia, testimoni silenziosi di un ministero vissuto con dedizione.

“Chiediamo perdono a modo mio” ha detto, con voce rotta dall’emozione, trasformando il momento in un gesto collettivo di riconciliazione e gratitudine.

Una celebrazione che non è solo un anniversario, ma un rito di riconoscimento: per la parola che consola, per la presenza che unisce, per la gioia che si fa comunità. “Con la Parola nel cuore, tra le mani di Dio”.

C. A. M.

