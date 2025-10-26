CORTENOVA: OGGI A MONTEVECCHIA SUPER SFIDA PER I VALSASSINESI

CORTENOVA – Delicata trasferta oggi contro la capolista Montevecchia, mister Andrea Tantardini traccia il bilancio di un periodo positivo per il Cortenova, sottolineando la crescita della squadra e il ritrovato spirito competitivo negli allenamenti. In seguito al successo con “manita” contro il Merate e un ruolino di marcia incoraggiante, i gialloblù si presentano con la rosa al completo e l’ambizione di confermare i progressi contro un avversario di alto livello.

“Dopo la lunga e faticosa trasferta di Grosio – ha commentato l’allenatore -, contro la favorita per la vittoria nel girone di Sondrio, vogliamo proseguire il nostro periodo positivo nei risultati con 2 vittorie e 2 pareggi, ma soprattutto continuare nelle buone prestazioni”.

“È un periodo buono – ha dichiarato mister Tantardini – , la squadra si sta allenando con continuità; questa settimana ha ripreso l’attività agonistica anche Andrea Fazzini, reduce da un piccolo fastidio muscolare e l’unico ad essere ancora acciaccato; il portiere Davide Corallo dovrebbe ricominciare a breve a riprendere, in modo leggero, l’attività agonistica. Quindi abbiamo la rosa al completo; questo è molto positivo, perché negli allenamenti i ragazzi si stanno comportando bene e la competizione aumenta perché le mie scelte cadono su 20 elementi, 3 a malincuore sono esclusi dalla convocazione”.

“Ci aspetta la capolista, squadra allenata molto bene e pure ben fisicata; noi daremo il massimo, con la speranza di ritornare in valle con un risultato positivo“, ha concluso il coach dei gialloblù.

