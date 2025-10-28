GIOVEDÌ CONSIGLIO A CREMENO, 8 I PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

CREMENO – Il consiglio comunale di Cremeno è convocato in sessione ordinaria, in seduta pubblica, per giovedì 30 ottobre alle 20:30 in prima convocazione, presso la sala consiliare del Municipio in Via XXV Aprile n. 14.

Al suo interno saranno trattati i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1) lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente;

2) settima variazione al bilancio di previsione 2025/2027;

3) comunicazione primo prelevamento dal fondo di riserva esercizio finanziario 2025 – deliberazione di giunta comunale n. 13 del 21.02.2025;

4) piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare triennio 2025-2027 ex art. 58 d.l. 112/2008 convertito nella legge 133/2008. Variazione e provvedimenti;

5) approvazione del Documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) 2026/2028;

6) nomina revisore dei conti triennio dal 01/12/2025 al 30/11/2028;

7) approvazione della “convenzione per la realizzazione e la gestione dei servizi bibliotecari nel territorio lecchese per il periodo 2026-2035”;

8) convenzione per la gestione del servizio trasporto scolastico e uscite didattiche tra i comuni di Cortenova, Primaluna, Parlasco, Cremeno, Ballabio, Taceno, Pasturo, Introbio, Crandola Valsassina, Margno e Casargo.

