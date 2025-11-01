CALCIO, IL CORTENOVA TROVA ANCORA… MERATE. DOMENICA ARRIVA L’OSGB

CORTENOVA – Il prossimo turno di Seconda Categoria, girone L, vede il CS Cortenova impegnato in casa contro l’OSGB Merate, formazione terz’ultima in classifica con 4 punti, in una sfida decisiva per consolidare la posizione in zona alta della graduatoria. I valsassinesi arrivano da una prestazione di grande carattere: nell’ultima giornata hanno rimontato due volte sul difficile campo della capolista Montevecchia, mostrando solidità e grinta, con reti firmate da Ciresa e Diakhate.

L’ANALISI DOPO MONTEVECCHIA

Il pari ottenuto in rimonta contro la prima della classe ha confermato la compattezza della squadra guidata da mister Tantardini, che finalmente può contare su una rosa quasi al completo.

La gara di domenica scorsa ha dato fiducia all’ambiente, con il Cortenova capace di restare agganciato al gruppo di testa nonostante l’assenza prolungata del bomber Ripamonti per infortunio.

L’AVVERSARIO

L’O.S.G.B. Merate arriva a Bindo in cerca di punti: la formazione brianzola staziona nei bassifondi della classifica avendo raccolto solo 4 punti nelle prime giornate, confermando un avvio di stagione complicato. Per i gialloblu può trattarsi quindi di un’occasione ghiotta per tornare subito al successo dopo diversi pareggi di peso, sfruttando il fattore campo e una difesa tra le migliori del girone L.

LA SITUAZIONE DI CLASSIFICA E LE PAROLE DEL MISTER

Il CS Cortenova è stabile nella parte medio-alta grazie alla sua solidità e alla capacità di restare sempre in partita, anche contro le squadre più attrezzate. Una vittoria sarebbe fondamentale non solo per la classifica, ma anche per dare continuità alle buone prestazioni delle ultime settimane.

A fine gara di Montevecchia, l’allenatore dei valsassinesi Andrea Tantardini ha sottolineato la crescita della squadra e la ritrovata fiducia: “Recuperare due volte contro la capolista vuol dire essere squadra. Adesso dobbiamo prepararci alla grande per la prossima sfida casalinga”.

RedSpo