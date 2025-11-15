VOTA IL SONDAGGIO VN. TROPPI COMUNI IN VALSASSINA?

VALSASSINA – Valsassinanews lancia un nuovo sondaggio su un tema che ciclicamente torna al centro del dibattito locale: il numero dei Comuni in Valsassina.
Con oltre una dozzina di amministrazioni distribuite su un territorio relativamente contenuto, ci si interroga sull’efficienza, i costi e la reale utilità di mantenere tante entità distinte. Alcuni propongono fusioni per semplificare la gestione e rafforzare i servizi, altri difendono l’autonomia e l’identità di ogni paese.
Il sondaggio: opzioni e obiettivi
La domanda ai lettori è netta: ci sono troppi Comuni in Valsassina? Tra le proposte da votare:
- No, va bene così: ogni paese ha la sua storia e il suo valore.
- Sì, ne farei uno unico, per razionalizzare costi e risorse.
- Tre o quattro al massimo, per garantire efficienza senza perdere identità.
- Il campanilismo frena le fusioni, ma prima o poi bisognerà affrontare il tema.
- Bah, avete visto Cortenova/Primaluna… non è così semplice.
Trovano spazio anche risposte di segno diverso:
- Non ho idee precise in proposito.
- L’argomento non mi interessa.
- È sempre il solito magna-magna.
Tempistiche e modalità di partecipazione
Il sondaggio resterà attivo fino a giovedì 20 novembre. I risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.
Perché partecipare
Il futuro amministrativo della Valsassina passa anche da queste riflessioni. Ogni opinione può contribuire a costruire un territorio più coeso, efficiente e rappresentativo.
RedVN