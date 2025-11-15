VOTA IL SONDAGGIO VN. TROPPI COMUNI IN VALSASSINA?

VALSASSINA – Valsassinanews lancia un nuovo sondaggio su un tema che ciclicamente torna al centro del dibattito locale: il numero dei Comuni in Valsassina.

Con oltre una dozzina di amministrazioni distribuite su un territorio relativamente contenuto, ci si interroga sull’efficienza, i costi e la reale utilità di mantenere tante entità distinte. Alcuni propongono fusioni per semplificare la gestione e rafforzare i servizi, altri difendono l’autonomia e l’identità di ogni paese.

Il sondaggio: opzioni e obiettivi

La domanda ai lettori è netta: ci sono troppi Comuni in Valsassina? Tra le proposte da votare:

No, va bene così : ogni paese ha la sua storia e il suo valore.

: ogni paese ha la sua storia e il suo valore. Sì, ne farei uno unico , per razionalizzare costi e risorse.

, per razionalizzare costi e risorse. Tre o quattro al massimo , per garantire efficienza senza perdere identità.

, per garantire efficienza senza perdere identità. Il campanilismo frena le fusioni , ma prima o poi bisognerà affrontare il tema.

, ma prima o poi bisognerà affrontare il tema. Bah, avete visto Cortenova/Primaluna … non è così semplice.

Trovano spazio anche risposte di segno diverso:

Non ho idee precise in proposito .

. L’argomento non mi interessa .

. È sempre il solito magna-magna.

Tempistiche e modalità di partecipazione

Il sondaggio resterà attivo fino a giovedì 20 novembre. I risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

TROPPI COMUNI IN VALSASSINA? No, va bene così

Sì, ne farei uno unico

Tre o quattro al massimo

Il campanilismo frena le fusioni

Bah, avete visto Cortenova/Primaluna....

L'argomento non mi interessa

Non ho idee precise in proposito

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati

Loading ... Loading ...

Perché partecipare

Il futuro amministrativo della Valsassina passa anche da queste riflessioni. Ogni opinione può contribuire a costruire un territorio più coeso, efficiente e rappresentativo.

RedVN

> TUTTI I SONDAGGI DI VALSASSINANEWS