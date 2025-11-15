VOTA IL SONDAGGIO VN. TROPPI COMUNI IN VALSASSINA?

VALSASSINA – Valsassinanews lancia un nuovo sondaggio su un tema che ciclicamente torna al centro del dibattito locale: il numero dei Comuni in Valsassina.
Con oltre una dozzina di amministrazioni distribuite su un territorio relativamente contenuto, ci si interroga sull’efficienza, i costi e la reale utilità di mantenere tante entità distinte. Alcuni propongono fusioni per semplificare la gestione e rafforzare i servizi, altri difendono l’autonomia e l’identità di ogni paese.

Il sondaggio: opzioni e obiettivi

La domanda ai lettori è netta: ci sono troppi Comuni in Valsassina? Tra le proposte da votare:

  • No, va bene così: ogni paese ha la sua storia e il suo valore.
  • Sì, ne farei uno unico, per razionalizzare costi e risorse.
  • Tre o quattro al massimo, per garantire efficienza senza perdere identità.
  • Il campanilismo frena le fusioni, ma prima o poi bisognerà affrontare il tema.
  • Bah, avete visto Cortenova/Primaluna non è così semplice.

Trovano spazio anche risposte di segno diverso:

  • Non ho idee precise in proposito.
  • L’argomento non mi interessa.
  • È sempre il solito magna-magna.

Tempistiche e modalità di partecipazione

Il sondaggio resterà attivo fino a giovedì 20 novembre. I risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

TROPPI COMUNI IN VALSASSINA?

Vedi risultati

Loading ... Loading ...

Perché partecipare

Il futuro amministrativo della Valsassina passa anche da queste riflessioni. Ogni opinione può contribuire a costruire un territorio più coeso, efficiente e rappresentativo.

RedVN

> TUTTI I SONDAGGI DI VALSASSINANEWS

Potrebbero interessarti questi articoli