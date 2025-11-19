IPERAL CERCA PERSONALE PER PASTURO, “JOB DAY” IL 27 NOVEMBRE A LECCO

PASTURO – Mentre il nuovo supermercato di Pasturo si sta completando sulla piana, Iperal Supermercati organizza il Job Day, il 27 novembre, a Lecco Hostel. L’evento è aperto a tutti senza necessità di appuntamento.

L’azienda è alla ricerca di personale per il nuovo negozio, la cui apertura è prevista a inizio anno. Diverse le posizioni da ricoprire nei seguenti reparti: cassa, box informazioni, banchi di salumeria e macelleria, ortofrutta, latticini, surgelati (a libero servizio), scatolame. Per le figure senior sono aperte le selezioni per capireparto, macellai, salumieri ed esperti di reparto.

“Si cercano candidati con diversi profili professionali: quelli che hanno una solida esperienza lavorativa alle spalle, chi desidera reinventarsi e giovani talenti alla ricerca della loro prima opportunità nel mondo del lavoro. A tutti i neoassunti è offerto un percorso di formazione su misura per la posizione scelta, insieme a possibilità concrete di crescita all’interno della nostra azienda”, viene spiegato da Iperal.

Tutti gli interessati potranno presentarsi presso LECCO HOSTEL in corso Giacomo Matteotti, 89/A, nel capoluogo, giovedì 27 novembre dalle ore 09:00 alle ore 16:00, senza appuntamento, portando con sé il proprio curriculum. Al Job Day, saranno presenti almeno dieci rappresentanti del Gruppo Iperal, tra responsabili delle risorse umane e direttori di negozio. Verranno valutati i curriculum di tutti i candidati e ci sarà la possibilità di sostenere un breve colloquio.

“Perché scegliere Iperal? Perché siamo un’azienda in continua evoluzione sul territorio. Offriamo stabilità, opportunità di crescita e un ambiente stimolante. Entra a far parte del nostro Team Giovane e Dinamico! Avrai la possibilità di crescere professionalmente e di sentirti parte di una grande famiglia!”

Annuncio a cura di Iperal Supermercati