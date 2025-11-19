“OGNI VITTORIA NASCE DA UN SOGNO”: PASTURO CELEBRA LO SPORT

PASTURO – Sabato 29 novembre, alle 18, al Cineteatro Bruno Colombo di Pasturo si terrà l’evento “Ogni vittoria nasce da un sogno“. Una serata speciale voluta dall’Amministrazione Comunale, che ha invitato l’Associazione Sport Valsassina per celebrare insieme i 20 anni di attività: un traguardo che profuma di impegno, passione e migliaia di ricordi sul parquet.
Durante la serata il giornalista sportivo Nando Sanvito presenterà un suo video dedicato alla forza dello sport e a quanto possa aiutare a superare i nostri limiti. Un messaggio che vale per tutti: piccoli, grandi, giovani atleti e anche allenatori che credono ancora nei sogni.
Nell’occasione, il Comune consegnerà un riconoscimento all’Associazione Sport Valsassina per i suoi 20 anni. Verranno premiati anche l’Introbio Calcio, Martina Fumagalli e Andrea Basile “Ricciolo”.