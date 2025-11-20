VOTA IL SONDAGGIO VN. ORA LEGALE TUTTO L’ANNO: SÌ O NO?

VALSASSINA – Valsassinanews lancia un nuovo sondaggio su un tema che torna ciclicamente nel dibattito nazionale ed europeo: l’abolizione del cambio tra ora solare e ora legale, con l’ipotesi di mantenere quest’ultima per tutto l’anno.

La proposta, sostenuta da chi apprezza le giornate più lunghe e da chi punta al risparmio energetico, incontra però anche critiche: c’è chi teme effetti negativi sulla salute, sulla produttività e sull’equilibrio tra vita privata e lavoro.

Il sondaggio: opzioni e obiettivi

La domanda ai lettori è netta: sei favorevole all’ora legale tutto l’anno? Tra le proposte da votare:

Mi piace , più luce e meno cambi.

, più luce e meno cambi. Non sono d’accordo , meglio mantenere l’alternanza.

, meglio mantenere l’alternanza. Ok ma solo per ragioni economiche, se porta vantaggi concreti.

Trovano spazio anche risposte di segno diverso:

Non ho idee precise in proposito .

. L’argomento non mi interessa .

. È sempre il solito magna-magna.

Tempistiche e modalità di partecipazione

Il sondaggio resterà attivo fino a giovedì 27 novembre. I risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

Perché partecipare

L’orario che scandisce le nostre giornate influisce su ritmi, abitudini e consumi. La tua opinione può contribuire a orientare il dibattito anche a livello locale.

