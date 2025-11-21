I CONSIGLI DI LARIO RETI HOLDING PER PROTEGGERE I CONTATORI DAL GELO

LECCO – A causa del previsto abbassamento delle temperature, Lario Reti Holding invita tutti gli utenti ad adottare sin da subito misure idonee per la protezione dei contatori dell’acqua dal gelo, evitando così il pericolo di rotture o interruzioni dell’erogazione dell’acqua. In particolare, I contatori a più alto rischio di rottura per il gelo sono quelli esterni all’immobile, in locali esposti alla temperatura esterna o in case utilizzate raramente.
Il Regolamento Provinciale del Servizio Idrico Integrato assegna ai clienti la responsabilità della custodia del contatore; pertanto, in caso di danni causati dal gelo, anche se il contatore è coibentato, i costi di sostituzione saranno a loro carico …