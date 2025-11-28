LECCO – Mister Federico Valente presenta la trasferta di Vicenza riconoscendo la forza dell’avversario, capolista e molto più esperto, ma ribadendo che il Lecco dovrà vivere ogni gara come “la più importante”.
Insiste sull’atteggiamento: conta la prestazione, non lo status di sfavoriti, perché un ambiente caldo come il Menti può diventare anche una spinta positiva per i blucelesti.
–
Sul pubblico vicentino, il tecnico parla di “ambiente più caldo del girone” spiegando che il frastuono renderà complicate le indicazioni dalla panchina e costringerà i giocatori più …
CALCIO. DOMENICA IL LECCO A VICENZA SENZA PAURA: VALENTE CI CREDE