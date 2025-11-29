CALCIO, IL CORTENOVA VA A LOMAGNA SENZA LORENZO RIPAMONTI E DIAKHATE

CORTENOVA – Settimana durissima e non solo per le temperature rigide in casa CS Cortenova. “Anche il morale era molto infreddolito – confida a VN mister Andrea Tantardini -, però siamo consapevoli che il girone di andata non è finito e non possiamo staccare la spina”.

Domani i gialloblu valsassinesi affrontano in trasferta un Lomagna che se da un lato è situato nelle zone basse della graduatoria, dall’altro come avverte lo stesso tecnico drl CSC “È una classifica bugiarda,in quanto tutti gli esperti pronosticavano la squadra brianzola come una delle possibili pretendenti ai playoff”.

“Sarà una partita complicata – sottolinea Tantardini-, speriamo che stavolta la fortuna non ci giri le spalle”.

Venendo alla formazione, unici assenti Diakhate causa infortunio al ginocchio e Lorenzo Ripamonti per impegni personali.

Si gioca alle 14:30 di domenica sul terreno dell’oratorio di Lomagna; come sempre, al termine del match puntuale cronaca della partita su Valsassinanews.com.

RedSpo