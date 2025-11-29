VOTA IL SONDAGGIO VN. PARCO DELLE GRIGNE: LO CONOSCI?

VALSASSINA – Valsassinanews lancia un nuovo sondaggio dedicato al Parco delle Grigne, un progetto che riguarda uno dei territori più suggestivi e ricchi di biodiversità della nostra Valle. Tra montagne iconiche, sentieri frequentati da escursionisti e habitat di grande valore ambientale, il Parco si propone di tutelare e valorizzare un’area che rappresenta un vero simbolo del Lecchese.

Ma quanto è conosciuto davvero dai cittadini? È percepito come un’opportunità di sviluppo e tutela o come l’ennesima struttura burocratica?

Il sondaggio: opzioni e obiettivi

La domanda ai lettori è netta: conosci il Parco delle Grigne? Tra le proposte da votare:

Mai sentito .

. Sì .

. So che esiste, ma non cosa sia .

. Ennesimo poltronificio.

Trovano spazio anche risposte di segno diverso:

Non ho idee precise in proposito .

. L’argomento non mi interessa .

. È sempre il solito magna-magna.

Tempistiche e modalità di partecipazione

Il sondaggio resterà attivo fino a giovedì 4 dicembre. I risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

PARCO DELLE GRIGNE: LO CONOSCI? Mai sentito

Sì

So che esiste, ma non cosa sia

Ennesimo poltronificio

Non ho idee precise in proposito

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati

Perché partecipare

Il Parco delle Grigne può diventare un tassello importante per la tutela ambientale e la promozione turistica della Valsassina. La tua opinione è fondamentale per capire quanto sia conosciuto e condiviso questo progetto.

RedVN

